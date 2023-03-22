البريد المصري: فترات صباحية ومسائية في رمضان تيسيرا على المواطنين

قال أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، إن الهدف من تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد خلال شهر رمضان؛ هو تيسير حصول المواطنين على أكثر من 150 خدمة حكومية؛ على مستوى 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الثلاثاء، إلى بدء الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى 2 مساء، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الرابعة عصرا.

كما أشار إلى تشغيل 60 مكتب بريد رئيسي على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ للعمل خلال الفترات المسائية من 8 مساء إلى 11 مساء، فضلا عن تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة مسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 ليلا؛ بهدف توفير خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة للمواطنين خلال شهر رمضان.

ولفت أمين عام البريد المصري؛ إلى نشر عناوين المكاتب الرئيسية، خلال أيام من انطلاق شهر رمضان.