 أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 167 ألفا و490 جنديا منذ بدء العملية العسكرية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 167 ألفا و490 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:32 ص
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 167 ألفا و490 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و557 دبابة و6 آلاف و887 من المركبات المدرعة و2589 من النظم المدفعية و509 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و272 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و290 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و434 من المركبات وخزانات وقود و2183 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى إسقاط 909 من صواريخ كروز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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