 وزير العمل التشيكي يستبعد رفع سن التقاعد - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

وزير العمل التشيكي يستبعد رفع سن التقاعد

براغ - د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 3:37 م
ذكر وزير العمل التشيكي، ماريان جوريكا اليوم الأربعاءن أنه لا يعتزم تمرير زيادة سن التقاعد من 65 عاما إلى 68 عاما، في التشريع الجديد ذي الصلة، الذي يتم إعداده.

وأضاف أن العمر، الذي يصبح فيه الأشخاص مؤهلين للحصول على معاش الحكومة، يتعين أن يأخذ في الاعتبار، متوسط العمر المتوقع ومدة العمل وطبيعة المهنة، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

جاء هذا البيان بعد لقائه مع ممثلين عن حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" المعارض.

ويبلغ عجز المعاشات بالدولة، حاليا، حوالي 78 مليار كرونة تشيكية، وتمضي الحكومة قدما نحو تحقيق تغيير في التشريع، الذي سيبطئ الزيادة السنوية في المعاشات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك