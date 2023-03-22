وزير العمل التشيكي يستبعد رفع سن التقاعد

ذكر وزير العمل التشيكي، ماريان جوريكا اليوم الأربعاءن أنه لا يعتزم تمرير زيادة سن التقاعد من 65 عاما إلى 68 عاما، في التشريع الجديد ذي الصلة، الذي يتم إعداده.



وأضاف أن العمر، الذي يصبح فيه الأشخاص مؤهلين للحصول على معاش الحكومة، يتعين أن يأخذ في الاعتبار، متوسط العمر المتوقع ومدة العمل وطبيعة المهنة، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.



جاء هذا البيان بعد لقائه مع ممثلين عن حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" المعارض.



ويبلغ عجز المعاشات بالدولة، حاليا، حوالي 78 مليار كرونة تشيكية، وتمضي الحكومة قدما نحو تحقيق تغيير في التشريع، الذي سيبطئ الزيادة السنوية في المعاشات.