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أبوالغيط يشارك في منتدى شومان للأمن والدفاع

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 5:17 م

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في النسخة الأولى من منتدى شومان للامن والدفاع الذي عقد يومي 20 و21 مارس الجاري في بروكسل، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي بمشاركة دولية واسعة من عدد كبير من وزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول العربية والأفريقية وكذا المنظمات الدولية والإقليمية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المنتدى يهدف إلى إرساء وتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي مع مختلف المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية إلى جانب الدول الحليفة للاتحاد لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

وذكر المتحدث أن مشاركة أبو الغيط في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على كل المستويات.

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