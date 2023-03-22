كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من مدينة هامهونج شرق كوريا الشمالية اليوم الأربعاء.

ويحلل الجيش الكوري الجنوبي خصائص الصاروخ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن تكون المقذوفات صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى من منطقة هونجنام الساحلية شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ حلق لمسافة نحو 2000 كيلومتر بعد إطلاقه.