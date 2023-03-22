 كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 11:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

سول-د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:47 ص

 

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من مدينة هامهونج شرق كوريا الشمالية اليوم الأربعاء.

ويحلل الجيش الكوري الجنوبي خصائص الصاروخ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن تكون المقذوفات صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى من منطقة هونجنام الساحلية شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ حلق لمسافة نحو 2000 كيلومتر بعد إطلاقه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك