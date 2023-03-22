نشطاء: متمردون مدعومون من تركيا يقتلون 4 أكراد شمالي سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء أكراد أن أربعة أفراد من أسرة كردية قتلوا على أيدي أفراد بجماعة متمردة تدعمها تركيا أطلقت النار عليهم أثناء احتفالهم بعيد النيروز شمالي سوريا.

وبحسب ناشط كردي في جنديرس، وهي قرية تضررت بشدة جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير، بدأ مقاتلون بجماعة "أحرار الشرقية" في سب شبان أكراد أمس الاثنين بينما كانوا يحتفلون بالنيروز، الذي يحل في مطلع السنة الكردية.

وذكر الناشط أن: "هذه المجموعة معروف عنها أنها من المتطرفين الذين يكرهون الأكراد وهناك العديد من أفرادها كانوا أعضاء بتنظيم داعش".

ويطالب سكان جنديرس بمحاسبة الجناة.

وذكر المرصد السوري أن المقاتلين المتمردين "فتحوا النار على الأشخاص بدم بارد، ليقتلوا أربعة أشخاص ويصيبوا ثلاثة آخرين، جميعهم من نفس الأسرة".