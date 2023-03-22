كوريا الشمالية: محاولة نزع سلاحنا النووي تعني إعلان حرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن محاولة إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي ترقى إلى إعلان حرب عليها.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية: "إجبار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على نزع سلاحها النووي يرقى إلى إعلان الحرب".

وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.