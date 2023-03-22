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رئيسة الحكومة التونسية تبحث فرص التجديد في الذكاء الاصطناعي

تونس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:23 ص

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، فرص التجديد في الذكاء الاصطناعي الموجه نحو المجالات ذات الأولوية في بلادها، خاصة بمجال الهندسة الصناعية وحوكمة التصرف في الطاقات المتجددة والمياه لمقاومة الجفاف وما يمثله من تهديد للأمن الغذائي.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن الحكومة التونسية، خلال لقائها مع إيريك موليناس، الأستاذ في مركز الرياضيات التطبيقية التابع لمدرسة البوليتكنيك بباريس وعضو أكاديمية العلوم بفرنسا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير.

وتم خلال اللقاء بحث الذكاء الاصطناعي وآخر تطوراته وضوابطه.


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