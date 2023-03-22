قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة طوّرت فلسفة العقاب، ما دفعها لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف خلال حديثه مع الطالبات المستجدات خلال الجولة التفقدية التي أجراها فجر اليوم الأربعاء بأكايمية الشرطة، أن منظومة التطوير شملت تغيير المسمى، متابعا: "قررنا إننا مش هنسميه سجن تاني".

وأوضح أن الغرض من ذلك هو تغيير الصورة الذهنية التي كانت سائدة عن السجن في المجتمع، مشيرا إلى تنفيذ برامج داخل مراكز التأهيل والإصلاح، تُحدث تغييرا شاملا سواء في المبيت أو الطعام أو طريقة التعامل معها.

وتابع: "علشان ننجح لازم نقلل احتكاك البشر مع الفكرة.. في النظام القديم كان فيه احتكاك مباشر وفيه ثقافة اتشكلت وكان فيه حاجات غريبة اتعملت أنا معرفهاش".

ودعا الرئيس، الطالبات أن تكون نظرتهن للأمور نقدية وفاحصة، ما قد يُشكل إضافة على الأرض، كما أنه يُمثل تشكيل فهم لما تنفذه الدولة.

وشدد على أن التطوير غير مرتبط بمرحلة بعينها، لكن من الضروري تقييم ما يتم اتخاذه باستمرار، متابعا: "مش عيب إن أنا أعمل حاجة، وفي تقييمي لها ألاقي إني محتاج أغير فيها.. يبقى أغير".

وكان الرئيس السيسي ، قد أجرى فجر اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، وتابع تدريب فترة إعداد الطلبة والطالبات الجدد الملتحقين حديثا بالأكاديمية.