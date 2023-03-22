بروتوكول تعاون بشأن المنحة الكورية الجديدة لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيا وتعليميا

شارك الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، في اجتماع الوفد الكوري الجنوبي مع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم الفني، بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ وذلك تمهيدًا لتوقيع برتوكول تعاون بشأن المنحة الكورية الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة الوفد الكوري التي تمت على مدار 10 أيام، وتضمنت زيارة عددًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل، وسكك حديد مصر، والمنطقة الصناعية ببني سويف، ومعهد السكة الحديد، والهيئة القومية للانفاق، وغرفة الصناعات الهندسية، وشركة سامسونج؛ وذلك بهدف معرفة البرامج الدراسية المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل وتحديد أوجه الدعم الفني الذي تحتاجه جامعة بني سويف التكنولوجية لتطوير البرامج الدراسية الحالية.

وعقب إجراء سلسلة من المناقشات، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بشأن المنحة الكورية الجديدة لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

من جانبه أعرب الدكتور خضر، عن سعادته بالاتفاق مع الشركاء الكوريين، معلنا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي للارتقاء بالتعليم التكنولوجي من خلال تقديم تعليم دولي يضاهي المقاييس والمستويات العالمية، من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وتساهم في تخريج طلاب مؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة، ورفع قدراتهم للمنافسة محليًا واقليميًا ودوليًا.