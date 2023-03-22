أفادت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، بأن الحكومة خصصت 1.8 مليار جنيه إسترليني، لتحسين العزل الحراري للمنازل والمباني العامة وتحسين كفاءتها في ظل أزمة الطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة عمل أنظمة الطاقة من أجل توفير الطاقة ومساعدة المواطنين على توفير المال، بحيث سيتم تعديل أكثر من 115 ألف نظام عزل حراريا في جميع أنحاء بريطانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفقا للوزارة، سيتم إرسال مبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني للسلطات المحلية والجمعيات الخيرية، للشروع في إجراء التحسينات اللازمة في مساكن المواطنين ذوي الدخل المحدود "الأكثر فقرا"، والمساكن ذات أنظمة التدفئة البالية.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الترميم ستتباين ما بين تركيب العوازل الحرارية إلى تركيب نوافذ جديدة بحسب حاجة كل مبنى على حدى، ما سيساعد المواطنين على توفير ما بين 220 و400 جنيه إسترليني سنويا، وسيدعم 20 ألف وظيفة.

وأكد البيان، أنه سيتم تخصيص مبلغ 409 ملايين جنيه إسترليني، لتقليل انبعاثات الكربون من المستشفيات والمدارس والمتاحف والجامعات والمباني العامة الأخرى في بريطانيا.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم توفير التمويل اعتبارا من شهر أبريل 2023، وسيتم تجديد المنازل على مدار العامين المقبلين، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس لهذه الحملة هو خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2030 كجزء من خطة تحقيق استقلالية الطاقة.