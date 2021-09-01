يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية حار على جنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري على فترات متقطعة وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الي القاهرة الكبرى على فترات متقطعة نشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه مننصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الادارية 27 15

6 اكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 13

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 28 13

نخل 29 07

كاترين 20 09

الطور 26 13

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 16

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 15

مطروح 24 14

السلوم 25 13

سيوة 27 14

رأس غارب 27 16

الغردقة 26 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 17

حلايب 24 16

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 28 13

بني سويف 29 12

المنيا 30 10

أسيوط 30 12

سوهاج 31 13

قنا 31 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادى الجديد 34 15

أبوسمبل 30 15