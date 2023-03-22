باهر المحمدي يوافق على الاستمرار في الإسماعيلي

أقنعت اللجنة المؤقتة بنادي الإسماعيلي، باهر المحمدي مدافع الفريق بالاستمرار مع الدراويش وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وترغب اللجنة المؤقتة في استمرار العناصر الأساسية بالفريق والتعاقد مع لاعبين في الموسم المقبل، حتى لا يتكرر ما حدث في المواسم الماضية مع الدراويش.

وتمسك حمزة الجمل المديرالفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي باستمرار الثنائي محمد الشامي وعمر الوحش مع الفريق والاعتماد عليهما خلال المباريات المقبلة، رافضا فكرة تجميدهما بسبب اتفاقهما مع مسؤولي النادي المصري البورسعيدي للانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

ووفقا لحمزة الجمل المدير الفني للدراويش، فإن الفريق سيستفيد من كافة اللاعبين حتى نهاية الموسم، لافتا أن النادي يتعامل باحترافية مع لاعبيه ولا يمكن تجميد أي لاعب لمجرد أنه قرر الرحيل عن النادي في الموسم المقبل.

وقال الجمل: «لا أعلم إذا كان محمد الشامي وعمرو الوحش قد وقعا للنادي المصري أم لا، لكنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليهما الفريق خلال الموسم الجاري، خصوصا أنهما يلتزمان بتعليمات الجهاز الفني سواء داخل أو خارج الملعب».