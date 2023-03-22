حازم إمام يتحدث عن مزايا فيتوريا مدرب المنتخب الوطني

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مزايا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره مالاوي، على ستاد الدفاع الجوي يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات مسابقة البطولة الإفريقية 2023.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «ميزة فيتوريا أنه متفائل طوال الوقت، ودائمًا يخبرني أن المنتخب المصري سيفوز وهو إيجابي للغاية».

وتابع: «فيتوريا في كل معسكر يضم مجموعة من اللاعبين الجدد وهذا أمر إيجابي، وشاهدنا معه محمود حمادة لاعب فاركو يتألق في مباراته الأولى مع المنتخب».

وواصل إمام: «أعلم أن الكرة المصرية تعاني من مشاكل في السنوات الأخيرة، ولكن هناك بعض الأشخاص لا ينظرون إلا لنصف الكوب الفارغ فقط».

وأتم: «عندما أكون مكتئب بسبب أحوال الكرة المصرية أذهب إلى فيتوريا لأجده متفائلا للغاية، وهو يؤمن باللاعب المصري أكثر من أشخاص كثر على مواقع التواصل الإجتماعي».