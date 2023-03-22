الجامعة العربية تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي العودة لمستوطنات تم الانسحاب منها

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها الاحتلال بشكل أحادي عام 2005.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن هذا التشريع الاستعماري العنصري الجديد المؤكد لطبيعة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية تكثيفا وتوسيعا وشرعنة باطلة، يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334، بالإضافة إلى جميع القرارات الدولية الأخرى التي أكدت وما تزال، أن الاستيطان بكل أشكاله وصوره غير قانوني ومرفوض.

وأكد الأمين العام المساعد، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتسارعة من سن وتشريع المزيد من القوانين العنصرية، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من وزير فيها، تترجم بشكل يومي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم لقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، حيث كان آخرها بالأمس ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة غير إنسانية وصارخة استهدف فيها مجمع فلسطين الطبي، بإطلاق قنابل الغاز الصوت، والاعتداء على المرضى ومن بينهم أطفال الحضانات، والكوادر الطبية العاملة.

وشدد على أن هذه الجريمة اللاأخلاقية تحرمها كل الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية، مؤكدا أن غطرسة وعنصرية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تتعمد تصعيد وتوسيع دائرة العنف والإرهاب المتعمد، يهدد بإشعال فتيل الأزمة في المنطقة بأسرها.

ودعا أبو علي، المجتمع الدولي للتدخل بشكل فاعل وفوري يلزم دولة الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية من خلال وقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية، وتشريعاتها العنصرية المرفوضة وإلزامها بالتراجع عنها، وكذلك ممارساتها واعتدائها على الأرض والشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في سبيل ضمان حقه في العيش وممارسة أبسط حقوقه في السيادة والاستقلال، وذلك من أجل إحياء مسار السلام، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين قبل فوات الأوان.