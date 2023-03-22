الزراعة: متابعة مستمرة لأسعار السلع وفرض رقابة على الأسواق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هناك توجيهات بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع وفرض الرقابة على الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لديها أكثر من 243 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، و33 منفذا متنقلا تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي.

وأوضح أن الوزارة أنشأت مجموعة من المعارض التابعة لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وهي معنية بالربط بين المنتج والمستهلك، ما يوفر جزءا كبيرا من التكلفة التي يتحملها المواطن.

ولفت إلى أن المبادرة تساعد المنتِج في بيع السلعة بسعر مناسب، ما يُمكِّن من استمراره في العملية الإنتاجية، وهو ما ينعكس أيضا على المواطن الذي يجد السلع أمامه بأسعار تشهد تخفيضات كبيرة تصل إلى 30%.

وأفاد بأن الوزارة تشارك أيضا في معارض أهلا رمضان، وغير ذلك من المبادرات التي تطلقها الدولة، ويتم ضخ المنتجات الزراعية في المنافذ المختلفة؛ بهدف إتاحة البدائل أمام المواطنين ومواجهة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.