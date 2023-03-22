الكرملين: لا يهمنا رد فعل الغرب على زيارة الزعيم الصيني إلى موسكو بل تهمنا نتائجها

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،"إن نتائج زيارة الزعيم الصيني، شي جين بينج، إلى موسكو هي الأمر الأهم بالنسبة للكرملين وليس رد فعل الغرب الجماعي، الذي يأخذ كالعادة طابعاً غير ودي".

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء:"أن الأمر الأهم بالنسبة لنا ليس ردود الفعل الغربية على الزيارة، وإنما نتائج المحادثات. التي جرت بين الرئيسين الروسي والصيني"، واصفا رد الفعل الغربي تجاه جميع القضايا الخاصة ببلادة بأنه غير ودي ومعاد للغاية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يُذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج قام بزيارة دولة ل روسيا في الفترة 20-22 مارس الحالي، وكانت هذه الزيارة أول رحلة خارجية له بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

وعقد الرئيس الصيني الإثنين الماضي لقاء غير رسمي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما ُعقدت أمس الثلاثاء محادثات روسية صينية رسمية بحضور أعضاء وفدي البلدين. وتم التوقيع خلال الزيارة على بيان مشترك حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.