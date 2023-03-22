 الصحة العراقية تدعو لتوطين صناعة الدواء ووقف نزيف الاستيراد البالغ 4 مليارات دولار سنويا - بوابة الشروق
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الصحة العراقية تدعو لتوطين صناعة الدواء ووقف نزيف الاستيراد البالغ 4 مليارات دولار سنويا

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:34 ص

دعا وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، إلى زيادة الاستثمار في قطاع صناعة الدواء داخل العراق ضمن خطة لتوطينه.

وأعرب الحسناوي، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية العراقية)، اليوم الأربعاء، عن أمله خلال العشر سنوات القادمة أن يتم توطين ما لا يقل عن 80 إلى 90% من الأدوية المستوردة من خارج العراق.

ودعا كل المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالقطاع الدوائي والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والدخول في هذه المشاريع وتطوير القطاع الصحي في العراق.

وأوضح أن الاستيراد من الخارج يستنزف ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا، معربا عن تطلعه للتكامل مع الشركات العالمية لتصنيع الأدوية التي تنسجم مع الأمراض المزمنة.

وأشار وزير الصحة العراقي إلى ضرورة استحداث أقسام تخصصية في كليات الصيدلة على مستوى صناعة الدواء والاستثمار في المجمعات الدوائية، لافتا إلى أن العراق يمتلك المواد الأولية اللازمة لذلك، مشددا على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاصة للاستثمار الكفاءات والخبرات والتوجه نحو إنشاء مدن صناعية اختصاصية في بغداد ومحافظات أخرى.


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