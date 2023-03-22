ممثلو ادعاء ألمان يحددون هويات 5 مشتبه بهم آخرين لهم صلة بحركة مواطني الرايخ

حدد ممثلو ادعاء ألمان هويات خمسة مشتبه بهم آخرين، لهم صلة بحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، في أعقاب مداهمات وقعت في ديسمبر الماضي.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي، في كارلسروه إن مداهمات جرت اليوم الأربعاء واستهدفت خمسة مشتبه بهم من بافاريا وساكسونيا السفلى وساكسونيا وسويسرا، حيث يشتبه أنهم يدعمون منظمة إرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش منازل 14 آخرين، لا ينظر إليهم على أنهم مشتبه بهم.

وأجريت عمليات تفتيش للمنازل أيضا في سويسرا.

وتم بدء إجراءات جنائية ضد شخصين، طبقا لما ذكره مكتب المدعي العام السويسري، في برن. ويشتبه بدعمهم أو مشاركتهم في منظمة جنائية أو إرهابية.