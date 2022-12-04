برر كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، انتقاله إلى الدوري السعودي بداية من عام 2023.
وقال رونالدو في تصريحات المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء البرتغال وليختنشتاين: «الدوري السعودي سيكون ضمن الأفضل حول العالم، خلال سنوات قليلة».
وأضاف: «أعتقد بأن عليك أن تنظر إلى الدوري السعودي بشكل مختلف، هو دوري متوازن وتنافسي، مندهش من مستوى الدوري السعودي».
وأكمل: «لن أقول إن الدوري السعودي مثل الدوري الإنجليزي، لكن تذكروا ربما في غضون 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أقوى دوري في العالم».
وأتم: «أشعر أنني ما زلت في حالة جيدة جدًا، أنا هنا في منتخب البرتغال».