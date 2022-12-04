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برر كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، انتقاله إلى الدوري السعودي بداية من عام 2023.

وقال رونالدو في تصريحات المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء البرتغال وليختنشتاين: «الدوري السعودي سيكون ضمن الأفضل حول العالم، خلال سنوات قليلة».

وأضاف: «أعتقد بأن عليك أن تنظر إلى الدوري السعودي بشكل مختلف، هو دوري متوازن وتنافسي، مندهش من مستوى الدوري السعودي».

وأكمل: «لن أقول إن الدوري السعودي مثل الدوري الإنجليزي، لكن تذكروا ربما في غضون 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أقوى دوري في العالم».

وأتم: «أشعر أنني ما زلت في حالة جيدة جدًا، أنا هنا في منتخب البرتغال».