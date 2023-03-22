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تحدث محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قرار انسحاب الفريق الأحمر من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية، بعد رفض تأجيل مواجهة المصري البورسعيدي.

وقال سراج الدين في تصريحات تليفزيونية: «قرار الانسحاب من كأس الرابطة هو أمر فني، والجهاز الفني بقيادة كولر نصحنا بفعل ذلك».

وأضاف: «تناقشنا في اجتماع الإدارة حول الانسحاب من البطولة أو اللعب بالناشئين، ولكن المجلس قرار في النهاية الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة».

وأوضح: «انسحبنا من كأس الرابطة لأن الوقت ليس مناسبا لنا لخوض البطولة، وهىي مسابقة قوية ولو هناك نصيب سنشارك فيها العام القادم».

وأتم: «مجلس الإدارة درس الأمر جيدًا قبل اتخاذ قرار الانسحاب، ونعلم أن قيمة الغرامة 100 ألف جنيه».