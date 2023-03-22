مفوضية الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي

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أكد وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاستعداد لمواصلة دعم آفاق التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وفد رفيع المستوى عن المفوضية الأوروبية إلى تونس برئاسة خيرت يان كوبمان Gert Jan Koopman المدير العام للإدارة العامة للجوار وسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى مع رفيق بن إبراهيم رئيس ديوان وزير الشئون الاجتماعية، استعراض آفاق التعاون التونسي الأوروبي وسبل دعمه لا سيما في مجال الهجرة.

وثمّن رفيق بن إبراهيم متانة العلاقات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل لتونس في تنفيذ مسارها الإصلاحي والتنموي، مبينا أهمية مواصلة هذا التعاون لا سيما في مجالي الهجرة والتنمية.