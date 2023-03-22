اليابان تلغي أوامر إخلاء بلدتين بالقرب من محطة فوكوشيما الأسبوع المقبل

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إنها سوف تلغي أوامر إخلاء مناطق في بلدتين بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المتضررة الأسبوع المقبل، وذلك بعد 12 عاما من إجبارهم على المغادرة بسبب الكارثة النووية، التي أعقبت زلزال قوي وتسونامي في مارس 2011.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الحكومة اليابانية القول إنه سوف يتم إلغاء أوامر الإخلاء في مناطق من بلدة نامي في 31 مارس الجاري وبلدة توميوكا في الأول من أبريل المقبل.



وأشارت الحكومة إلى أن الخطوات المقبلة تؤثر على مناطق في البلدتين المخطط اعتبارهما من أسس "وقواعد التعمير"، في حين مازالت بقية المنطقة مصنفة على أنه "يصعب العودة إليها" لذلك لا يمكن للمواطنين الدخول إليها بسبب المستويات المرتفعة من الإشعاع.



ويشار إلى أنه في مثل هذه القواعد، تم القيام بأعمال إزالة التلوث الإشعاعي للحد من مستويات الإشعاع، كما تم بناء بنية تحتية لتسهيل عودة المواطنين.