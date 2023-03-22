سعودي يحتضن ويقبل زوجته فرحا بتخرجها في معهد التدريب الأمني (لقطات مؤثرة)

وثّقت لقطات بثتها وسائل إعلام، لحظات مؤثرة تجمع بين سعودي وزوجته بعد تخرجها في معهد التدريب الأمني النسائي بكلية الملك فهد الأمنية.
وأظهرت الصور، التي جابت موقع تويتر، الزوج وهو يحتضن زوجته ويقبل رأسها؛ فرحا بتخرجها.
وشهدت السعودية، مؤخرا، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني، وفق وسائل إعلام محلية.