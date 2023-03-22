سعودي يحتضن ويقبل زوجته فرحا بتخرجها في معهد التدريب الأمني (لقطات مؤثرة)

📸 الكاميرات توثق لحظات لا تقدر بثمن.. زوج يحتضن زوجته فرحًا بتخرجها من معهد التدريب الأمني النسائي بكلية الملك فهد الأمنية 😍#أخبار_الآن pic.twitter.com/6OzNE3rDJn — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) March 22, 2023

فيديو | تحت رعاية وزير الداخلية..



حفل تخريج معهد التدريب الأمني النسائي الدفعة الرابعة#الإخبارية pic.twitter.com/iFtwICpCRF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2023

وأظهرت الصور، التي جابت موقع تويتر، الزوج وهو يحتضن زوجته ويقبل رأسها؛ فرحا بتخرجها.وشهدت السعودية، مؤخرا، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني، وفق وسائل إعلام محلية.