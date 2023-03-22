يستضيف برنامج "مباشر من مصر" على شاشة الفضائية المصرية في السابعة مساء اليوم،

الدكتورة نهلة الصعيدي، والتي تعد أول امرأة في تاريخ الأزهر تُعيَّن مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.



وحديث على الهواء مباشرة تتناول فيه الصعيدي مسيرتها المهنية، التي بدأت بحصولها على درجة الماجستير في التخطيط من معهد التخطيط القومي، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة حلوان، ولها مجلس علم في الجامع الأزهر الشريف تشرح فيه كتاب «بلاغات النساء».



حازت الصعيدي على جائزة التميز الحكومي عام 2021م، وكرمتها سفارة السويد بالقاهرة ضمن 22 شخصية نسائية مؤثرة خلال عام 2022، وكذلك كرمتها المملكة الأردنية، كذلك تتناول الحلقة في حديثها مع مستشار شيخ الأزهر تكريم المرأة المصرية وتمكينها في السنوات الأخيرة.



وفي فقرة أخرى، يستضيف البرنامج إنجي صموئيل عضو مؤسسة راعي مصر للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وحديث عن مبادرة "كتف في كتفك" وغيرها من المبادرات التي دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتتحدث صموئيل عن نشاط المؤسسة راعي مصر بصعيد مصر والكثير من المحافظات،

و"قطار خير التحالف الوطني"، والذي ينطلق بمشاركة جميع مؤسسات التحالف الوطني، إلى جانب مبادرة "ستر وعافية" و"العيادات المتنقلة" و"أعمال التنمية" من المنيا حتى أسوان و"كامب الصعيد".



برنامج "مباشر من مصر" يرأس تحريره علي عثمان، تقدمه إيمان العقاد ومحمد الجندي، وإخراج جيهان يحيى وضياء الأهل، وإشراف فني للمخرج خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية، وإشراف عام لنائلة فاروق رئيس التليفزيون.