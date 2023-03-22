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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، مجددا رفع سعر الفائدة بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليتراوح بين 74ر4% و5%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.

وكان المجلس مضطرا أن يراعي في قراره الموازنة بين تهدئة المخاوف في القطاع المصرفي ومكافحة أسعار المستهلكين المرتفعة.

ورفع البنك سعر الفائدة العام الماضي بمقدار 75ر0 نقطة مئوية عدة مرات، ولكنه بطأ الوتيرة مؤخرا حيث رفع سعر الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية في فبراير الماضي.

وتفيد أحدث البيانات بأن التضخم في أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، آخذ في التراجع.