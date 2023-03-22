رد قاسي من نائب أردني "يدوسه بقدميه" pic.twitter.com/lmLduzgKUy — صوت عمان الإخباري (@ammanvoicenet) March 22, 2023

وشوهد في مقطع الفيديو، النائب الأردني وهو يصل مقر المجلس ، ثم ألقى علم دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، ويدهس بقدميه.وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب الأردني على توصية تطالب الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.يذكر أن سموتريتش كان قد اعتلى منصة زينت في باريس، بخريطة كتب عليها بالعبرية "خارطة أرض إسرائيل" مع ضم الأردن إليها.أثار ذلك موجة انتقادات أردنية وفلسطينية، كما استدعت تصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيين إدانات عربية وأمريكية وأوروبية.