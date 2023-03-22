أرسنال يواجه فريق كل النجوم الأمريكي وديا في الصيف

يواجه فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، فريق كل النجوم الأمريكي بقيادة النجم السابق واين روني، وذلك يوم 19 يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المباراة، التي ستكون ضمن استعدادات أرسنال للموسم الجديد، ستقام في واشنطن بملعب "أودي فيلد" وهو ملعب فريق "دي سي يونايتد" الذي يدربه روني منذ الصيف الماضي.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال: "من الرائع أن نلعب ضد فريق كل النجوم الأمريكي في واشنطن في يوليو".

وأضاف: "كانت جولتنا الاستعدادية للموسم في أمريكا الموسم الماضي جيدة للغاية، ونحن نتطلع مجددا لزيارة مشجعينا الرائعين في أمريكا، المباراة أمام كل النجوم الأمريكي ستكون اختبارا جيدا قبل موسم 2023/2024".

من جانبه قال إيدو، المدير الرياضي بأرسنال: "مباراتنا أمام كل النجوم الأمريكي في يوليو هي فرصة رائعة لميكيل والفريق للتحضير للموسم الجديد، سنواجه خصما قويا، نحن نعمل حاليا على خطط استعدادات ما قبل الموسم ونتطلع لإعلان تفاصيل أخرى قريبا".