فلسطين: إصابة عشرات المرضى بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط مستشفى في رام الله

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كشفت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إصابة عشرات المرضى والمواطنين بحالات اختناق، عقب إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام باتجاه أقسام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وقال شهود عيان "إن أكثر الأقسام تضررا كانت أقسام إنعاش جراحة القلب والقسطرة، وقسم الأطفال بالمجمع الواقع في قلب رام الله.

وأضافوا أن الغاز السام الذي ألقاه جنود الاحتلال تسبب في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وبحالة هلع وخوف كبيرين لدى المرضى ومرافقيهم، خاصة الأطفال وأصحاب الأمراض والأزمات الصدرية والمزمنة.