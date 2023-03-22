صحيفة بريطانية: كلمات الرئيس الصيني لبوتين رسالة تقشعر لها أبدان الغرب

وصفت صحيفة بريطانية كلمات الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بوابة الكرملين، بأنها "رسالة تقشعر لها الأبدان" بالنسبة للغرب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، معلقة على الكلمات المقتضبة التي قالها الرئيس الصيني مبتسما لنظيره الروسي خلال وداعه في موسكو على بوابة الكرملين، والتي أشار فيها إلى أن "التغيير قادم"، إن هذه العبارة "رسالة مشئومة" بالنسبة للغرب.

ونقلت الصحيفة كلمات شي جين بينج، التي قال فيها لبوتين عبر مترجمه: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام. عندما نكون معًا، فإننا نقود هذه التغييرات".

ورد بوتين على هذه العبارة على الفور قائلا: "أنا موافق"، فيما ذكر الرئيس الصيني ممسكا بيد بوتين بحرارة: "اعتني بنفسك يا صديقي العزيز"، ليرد بوتين: "رحلة آمنة"، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الكلمات "من المؤكد أنها تدق أجراس الإنذار في الغرب".