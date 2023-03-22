السعودية تلزم الشاحنات الأجنبية بوثيقة نقل إلكترونية للدخول

حددت الهيئة العامة للنقل السعودية بداية شهر أبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بـ"وثيقة نقل إلكترونية" على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي المملكة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تطبيق الوثيقة الالكترونية يأتي في "إطار دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة".

وأوضحت أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، أكدت اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات نقل غير سعودية داخل المملكة.