طالبان تعين محافظا جديدا للبنك المركزي الأفغاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عينت إدارة طالبان محافظا جديدا للبنك المركزي الأفغاني، الذي يكافح من أجل الوصول إلى مليارات الدولارات من احتياطيات البنك التي جمدتها الولايات المتحدة وأوروبا منذ شهور.

وتم تعيين وزير المالية هداية الله بدري محافظا بالإنابة، ليحل محل محمد إدريس، المحافظ السابق للبنك المركزي الأفغاني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تعيين هداية الله بدري، اليوم الأربعاء، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تعيين هداية الله يأتي بعد أسابيع من تقديمه الموازنة الوطنية البالغة نحو ملياري دولار للعام إلى المرشد الأعلى للتنظيم هيبة الله أخوندزادة لإقرارها.

وتبدأ السنة المالية في أفغانستان في 21 مارس.

وعلى الرغم من تقلد إدارة طالبان مقاليد السلطة منذ أكثر من عام، فإنها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة بينما تتعامل مع الاقتتال الداخلي بين قادتها وهجمات المتشددين، حسبما أوردت بلومبرج.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يواجهون الجوع الحاد.