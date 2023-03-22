مستشار بالخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بتشديد الضغط على المجلس العسكري بميانمار

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، للصحفيين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن واشنطن "ملتزمة بزيادة الضغط على المجلس العسكري" الحاكم في ميانمار، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، عن شوليت القول، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية.

وأضاف مستشار الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بجعل الأمر أكثر صعوبة على المجلس العسكري للحصول على مصادر دخلهم لشراء الأسلحة".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، كندا والمملكة المتحدة وأستراليا، فرضت في أواخر يناير الماضي عقوبات على ميانمار، في إطار التصعيد للضغوط على النظام العسكري هناك، الذي أطاح قبل عامين بالحكومة المدنية التي كانت تقودها أون سان سو تشي.

وقال آنذاك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القيود الأمريكية تستهدف أفرادا وكيانات مرتبطة بجهود المجلس العسكري للحصول على عائدات، وإنتاج أسلحة، بما في ذلك القيادات العليا في قطاع الطاقة، وفي سلاح الجو.

كما تم فرض عقوبات على شركة تجارة أسلحة، وعلى مفوضية الانتخابات في الوقت الذي يسعى فيه المجلس العسكري إلى المضي قدما في خطط إجراء ما وصفها بلينكن بـ"الانتخابات المعيبة للغاية".