العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ينظمون ممرا شرفيا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا

نظم العاملون بمحكمة جنوب دمنهور، ومقرها محكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة، ممرًا شرفيًا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور؛ لتهنئته على تكريمه من قبل المستشار عمر مروان وزير العدل، على ما بذله من جهد في المساهمة لتطوير العمل داخل المحاكم التابعة لدائرة جنوب دمنهور، وافتتاح المكاتب الرقمية بها؛ للتسهيل على جميع المواطنين.

ووقف في الممر الشرفي العشرات من العاملين بالمحكمة في مشهد مشرف، وانتظروا قدوم المستشار مينا مدحت عند حضوره في الصباح الباكر، إذ فوجئ بتجمع العاملين بالمحكمة بالممر الشرفي، موجهن له التحية على ما بذله من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله بالمحكمة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد كرم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة العدل بمناسبة تكريم القضاة المتميزين، بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام.

وسلم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور، شهادة تقدير وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تقديرا للجهود الكبيرة التي تم لتطوير ورفع كفاءة جميع محاكم المحافظة، والمساهمة في الانتهاء من أعمال التحول الرقمي داخل العديد من المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور.

وأكد المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، التعاون والتنسيق بين محافظة البحيرة وجميع الجهات القضائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والمتقاضين وحل وتسوية المشاكل في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى الجهود الكبيرة والتطوير المستمر بالقطاع القضائي بمحاكم محافظة البحيرة، إذ شهدت الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة كوم حمادة، ومحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ومقرها إيتاي البارود، وتطوير مجمع محاكم جنوب دمنهور، والمكاتب التابعة للمحاكم "مكتب أمامي محكمة شبراخيت، ومكتب أمامي محكمة الدلنجات، بغرض توفير الوقت والجهد والتيسير على المتقدمين من خلال خدمة إلكترونية مميكنة بالكامل، وجار حالياً استكمال محكمتي بدر والرحمانية.