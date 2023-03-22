مركبة تعمل عن بعد تفشل في سد تسرب نفطي من ناقلة غارقة قبالة سواحل الفلبين

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن مركبة تعمل عن بعد مرسلة من اليابان لم تتمكن من سد فجوات التسرب من الناقلة التي غرقت وتسببت في بقعة نفطية هائلة في السواحل الواقعة قبالة الفلبين.

وعثرت المركبة على الناقلة الغارقة "أم تي برينسيس إمبريس" أمس الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من غرقها قبالة ساحل إقليم أورينتال ميندورو، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب مانيلا، بينما كانت تنقل 800 ألف لتر من النفط الصناعي.

ولكن قائد خفر السواحل الفلبيني الأدميرال أرتميو آبو قال إن المركبة التي تعمل عن بعد لم تتمكن من سد فجوات أو سحب النفط المتبقي من الناقلة، وقد يتعين على مالك الناقلة التعاقد مع سفينة أخرى من سنغافورة للقيام بالمهمة.

وأضر التسرب النفطي بالفعل بنحو مليون هكتار من المياه المحلية، بحسب دورية كاراجاتان (البحرية)، وهي منصة مراقبة أنشأتها مجموعة أوشيانا الفلبين المعنية بالمحافظة على المحيطات.

وأثر التسرب على أكثر من 150 ألف شخص فيما يتعلق بخسارة سبل المعيشة والمخاطر الصحية والأضرار البيئية.