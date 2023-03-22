المتحدث باسم طالبان: قوات الأمن الأفغانية دمرت مخبأ مهما لداعش في كابول

دمرت قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة الأفغانية، مخبأ تابعا لتنظيم "داعش" في العاصمة، كابول، الليلة الماضية، طبقا لما ذكره ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان.

وأضاف مجاهد أن ثلاثة أعضاء من داعش، قتلوا الليلة الماضية، بعد أن هاجمت قوات الأمن التابعة لطالبان مخبأ مهما، خلال عملية خاصة، في المنطقة الثانية، بالعاصمة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع مجاهد أنه تم ضبط العديد من الأسلحة والقنابل اليدوية والمتفجرات والكثير من أجهزة التحكم عن بعد والكثير من معدات صنع الألغام، خلال العملية.

وأضاف مجاهد أن داعش استخدم المخبأ للتخطيط وتنفيذ هجوم على أماكن مقدسة وعلى مدنيين في شهر رمضان، والذي تم اكتشافه وتدميره مسبقا.

وكان مسلحو داعش قد أعلنوا المسئولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في كابول ومزار الشريف وأماكن أخرى من البلاد.