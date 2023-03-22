وزيرة التعليم الألمانية تدعو زملاءها في الحكومة إلى زيارة تايوان

دعت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر إلى مزيد من زيارات الوزراء الألمان إلى تايوان، رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها الصين للزيارة التي قامت بها الوزيرة للجزيرة التي تقع في المحيط الهادئ.

ودافعت الوزيرة، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر، عن زيارتها لتايوان، وقالت في مؤتمر صحفي قبيل مغادرتها الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن "الزيارة المهنية والتعاون على المستوى المهني وضع طبيعي ويجب أن يبقى وضعا طبيعيا في المستقبل أيضا، وأنا بدأت هذه الرحلة بناء على ذلك".

ونوهت شتارك-فاتسينجر إلى أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "صين واحدة" التي تتبعها الحكومة الألمانية، وصرحت بأنه تم الإعداد لها على مدار شهور، وبالتوافق مع وزارة الخارجية وديوان المستشارية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة شتارك-فاتسينجر لتايوان، التي استغرقت يومين أمس واليوم هي أول زيارة يقوم بها وزير ألماني للجزيرة منذ 26 عاما، وأثارت الزيارة حماسا في تايوان.

وفي المقابل، وصفت الحكومة الصينية، التي تعتبر أن تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية، الزيارة بأنها "عمل شائن" وقالت إنها قدمت احتجاجا للجانب الألماني وأعربت عن "استنكارها الشديد".

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية طالب الحكومة الألمانية بالالتزام بمبدأ "صين واحدة" وبـ"التوقف فورا عن التعامل مع القوى الانفصالية في تايوان وإرسال الإشارات الخاطئة إليهم". وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع بحزم عن سيادة الصين وسلامة أراضيها".

وتقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية مع الصين، مثل معظم دول العالم، ولكن ليس مع تايوان.

وفي المقابل، قال ممثل تايوان في برلين شيه جي-واي والذي يقيم حاليا في تايوان إن رد فعل الصين كان أكثر حدة من المعتاد.

وأضاف أن رد الفعل ليس بالحدة التي تثير الخوف، وطالب بكين بأن تعتاد حقيقة أن مثل هذه الزيارات والتعاون بين ألمانيا وتايوان ليست من قبيل الأشياء غير العادية "هذا أمر طبيعي بين دولتين حرتين ديمقراطيتين".