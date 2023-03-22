 رئيس تيار الحكمة العراقي يدعو لاعتماد ملف الخزين المائي كملف سيادي - بوابة الشروق
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رئيس تيار الحكمة العراقي يدعو لاعتماد ملف الخزين المائي كملف سيادي

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:04 ص
دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إلى اعتماد ملف الخزين المائي كملف سيادي.

وقال الحكيم -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن مؤشرات الخطر في تصاعد مستمر فيما يخص الخزين المائي في العراق وفقاً لتقارير الجهات والشخصيات المختصة، مع استمرار السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط والتفاهم مع تلك الدول وبشكل عاجل".

وحث الحكيم على اعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد السياسات والآليّات الحديثة التي تهدف إلى الترشيد.

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