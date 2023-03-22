التموين: طرح 50 ألف طن من الأرز خلال أسبوع

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن ضخ التموين 50 طنا من الدواجن البرازيلية المجمدة، بالإضافة إلى 30 طنا من اللحوم في الأسواق.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الثلاثاء، عن طرح التموين 50 ألف طن من الأرز خلال الأسبوع المقبل، عبر المجمعات الاستهلاكية؛ تلبية لارتفاع حجم الطلب بنسبة 50% مع حلول شهر رمضان.

وأوضح أن سعر الأرز في الأسواق الحرة؛ يتحدد وفق آلية العرض والطلب بين البائع والمشتري، منذ إلغاء وزارة التموين التسعيرة الاسترشادية، متوقعا انخفاض أسعاره في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ضخ الوزارة لـ 50 ألف طن.

كما أشار إلى توجيه وزير التموين الثلاثاء، شركات الزيوت الستة؛ بزيادة الإنتاج إلى 10 أطنان شهريا، منوها كذلك إلى ضخ كميات كبيرة من السكر خلال أيام، خاصة مع بدء الشركات في إنتاج سكر الموسم الجديد.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن المعارض والمنافذ تشهد زحاما شديدا؛ نتيجة توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن 65 جنيها، واللحوم 165 جنيها، والأرز والسكر 14.5 جنيها.