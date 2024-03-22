موافقة نهائية على تخفيض دعم الديزل للمزارعين الألمان

وافق مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) التابع للبرلمان، على خطط مثيرة للجدل للإلغاء التدريجي لدعم وقود الديزل للقطاع الزراعي في البلاد.

وصوتت أغلبية في البوندسرات، الذي يتكون من ممثلي الولايات الاتحادية الـ16 في ألمانيا، ضد إحالة القانون إلى لجنة وساطة ووافقت بدلا من ذلك على إجراء تخفيضات على الدعم.

وأعلنت الحكومة الألمانية أيضا، حزمة من الإجراءات لدعم المزارعين وشركات زراعية أخرى.

وكانت التخفيضات المقترحة في دعم الوقود قد أثارت غضب المزارعين الألمان، الذين نظموا احتجاجات مثيرة للاضطراب ومخلة بالنظام خلال فصل الشتاء لمطالبة الحكومة بالتراجع وإبقاء الدعم كما هو.

ولكن ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس، تمسك إلى حد كبير بالاقتراح، ووافق فقط على الإلغاء التدريجي للإعانات على مدى عدة سنوات بدلا من إلغائها دون سابق إعداد.

وكانت تخفيضات الدعم جزءا من حزمة أوسع من التخفيضات والزيادات الضريبية التي تهدف إلى سد فجوة مليار دولار في ميزانية الحكومة نشأت بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الألمانية خططا لإنفاق أموال مقترضة.

وقد تم بالفعل الاتفاق على إجراءات المساعدة للقطاع الزراعي، وفقا لما ذكرته كاتيا هيسيل، وهي مسؤولة رفيعة في وزارة المالية.

وتم تحديد عشرة بنود لمساعدة المزارعين كأولويات في إعلان بروتوكولي، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه. ويجب "تنفيذ هذه الخطوات بسرعة".

وتهدف هذه الخطوات إلى خفض الشروط المفروضة على المزارعين الألمان والتخلص من البيروقراطية غير الضرورية.

وتسمح القواعد للمزارعين بحساب التزاماتهم الضريبية على مدى عدة سنوات، ما يسمح لهم بتعويض الخسائر أو ضعف المحاصيل خلال عام مقابل أرباح قوية في عام آخر.

وتوعد اتحاد المزارعين بأن معركة وقود الديزل للقطاع الزراعي لم تنته بعد، وطالب بتقديم مساعدات لتعويض التكاليف المرتفعة التي سيواجهها المزارعون قريبا.

وأكد رئيس اتحاد المزارعين الألمان يواكيم روكويد من جديد على أن خفض الدعم سيجعل الأمور أصعب على المزارعين الألمان للتنافس ضد منتجين في أماكن أخرى في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.