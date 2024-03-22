بدء سريان أولى عقوبات للاتحاد الأوروبي على روسيا عقب وفاة نافالني

بدأ اليوم الجمعة، سريان عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على 33 شخصا في روسيا، من بينهم قضاة وضباط سجون، وعلى مستعمرتين عقابيتين روسيتين، في أعقاب وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.



وتعد هذه أولى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بعد وفاة نافالني. ومن بين المستهدفين مدير السجن العقابي أي كي – 2 الذي كان نافالني محتجزا فيه، وطبيب السجن أليكسي فاسيليفيتش ليسيوك.



ووفقا للعقوبات المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن استهداف هذين الشخصين جاء بسبب قيامهما بانتهاكات لحقوق الإنسان وإهمالهما لصحة نافالني في السجن الروسي.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخطط لها. وقد ألقت وفاة نافالني في معسكر اعتقال في سيبيريا في فبراير، بظلالها على الانتخابات.