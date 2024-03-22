أبو الغيط: دور وكالة الأونروا حيوي في دعم صمود الفلسطينيين حتى التحرر الكامل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيظل حيويا في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتي التحرر الكامل.



وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) : "بعد القرارات المفاجئة وغير المبررة لعدد من الدول الغربية المانحة بوقف تمويلها لوكالة ‎الأونروا، هناك عدد متزايد من الدول التي تتراجع عن هذا القرار خاصة بعد أن أدركت أبعاد اللعبة التي أرادت قوة الاحتلال أن تنطلي على المجتمع الدولي.



وأكد أبو الغيط "سيظل دور الأونروا حيوياً في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتي التحرر الكامل".



وجاء منشور الأمين العام، بالتزامن مع إعراب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر صفحته الرسمية عن تقديره لقرار فنلندا اليوم باستئناف التمويل للأونروا، مؤكدا أيضا أن جميع دول الشمال تدعم الآن الوكالة وأنشطتها الحيوية لصالح لاجئي فلسطين في قطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.



وتلحق فنلندا بأستراليا التي أعلنت أيضا قبل أسبوع أنها ستستأنف دعمها المالي لوكالة "الأونروا"، بعد تعليق دام نحو شهرين.



ووجهت إسرائيل في يناير الماضي، اتهامات لموظفين بالأونروا، بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت 16 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، وقف تمويلها إلى الأونروا إثر تلك الاتهامات. ويأتي ذلك فيما لم تقدم تل أبيب أي دليل على اتهاماتها للوكالة أو موظفيها.