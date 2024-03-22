كيميش يتحدث عن مستقبله مع بايرن

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تحدث جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخ، عن مستقبله مع الفريق البافاري في ظل التكهنات حول رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكانت أنباء قد أثيرت مؤخرا حول إمكانية رحيل اللاعب الألماني الدولي عن صفوف بطل البوندسليجا، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى بالتعاقد مع اللاعب.

وقال اللاعب في تصريحات لـقناة "فيلت" الألمانية: "لدي ما يزيد عن عام في عقدي مع بايرن، لذا أنا مرتاح بشأن مستقبلي".

وأضاف متحدثاً عن المدرب القادم للفريق البافاري والذي سيخلف المدرب الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم: "إنه لمن المثير للاهتمام ان نعرف هوية المدرب القادم".

وأضاف: "الأولية بالنسبة لي أن أساهم في جعل هذا الموسم إيجابي بأقصى درجة ممكنة".

ولعب كيميش 31 مباراة مع بايرن هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وحيداً، بينما صنع صاحب الـ 29 عاماً، 8 أهداف أخرى.