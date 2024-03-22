انخفاض أرباح نايك رغم ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث

أعلنت شركة نايك الأمريكية العملاقة للملابس الرياضية يوم الخميس انخفاض ارباحها خلال الربع الثالث، على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة 17ر1 مليار دولار، أو ما يقدر بـ 77ر0 دولار للسهم الواحد. وذلك مقارنة بأرباح قدرها 24ر1 مليار دولار، أو ما يقدر بـ79ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة 3ر0% إلى 43ر12 مليار دولار من 39ر12 مليار دولار في العام الماضي.
وقال جون دوناهو الرئيس التفيذي لنايك: "إننا نجري التعديلات اللازمة من أجل دفع النمو في الربع التالي لشركة نايك".