انخفاض أرباح نايك رغم ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث

سامح شكري: نتعامل مع الأوضاع على الأراضي الفلسطينية بمسئولية ملقاة على عاتقنا

بلينكن يستعرض مسار الخروج من أزمة غزة: تتضمن 3 خطوات

وزير الخارجية: ما يحدث في غزة لا يمكن مقارنته بأي نزاع آخر بالعالم

بلينكن: نحرص على ضمان تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها مع مساعدة المتضررين في غزة