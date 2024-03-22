تحسن مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة تفوق التوقعات منذ بداية العام

تحسنت مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة فاقت التوقعات خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث دفعت الأجواء الممطرة المستهلكين إلى شراء الملابس وغيرها من السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية لم يتغير الشهر الماضي، بعد تحقيق زيادة نسبتها 6ر3% في يناير. وكان الخبراء يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4ر0% في فبراير الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا يتعافون من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمرة رغم انخفاض التضخم على مدار العام الماضي.

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن يسهم خفض ضريبة الأجور مع التوقعات بأن يقلل بنك انجلترا (البنك المركزي) تكاليف الاقتراض خلال الشهور المقبلة، في تحسين دخل المستهلكين، قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيزر بوفيل خبيرة الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن "هناك نمو في مبيعات الملابس، التي تعافت بعد تراجعها مؤخرا، في ظل استثمار المستهلكين في شراء مجموعات أزياء الموسم الجديد"، مضيفة أن هذه النمو "قابله تراجع في مبيعات الوقود، ربما بسبب ارتفاع الاسعار، بالإضافة إلى تراجع مبيعات السلع الغذائية".

وشهدت تجارة التجزئة عبر منصات التسوق الإلكتروني أفضل مستوى لها منذ يوليو 2023، حيث حالت الأجواء الممطرة في فبراير دون خروج المتسوقين إلى المتاجر. وارتفعت مبيعات التجزئة مع استثناء الوقود بنسبة 2ر0% في فبراير، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا نسبته 1ر0%.