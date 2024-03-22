زيادة أسعار المنتجات والسلع من 5 لـ 10% بعد ارتفاع البنزين والسولار

قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستودين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار السولار سترفع أسعار المنتجات والسلع بنسب تتراوح بين بين 5 و10%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنَّ سبب هذه الزيادة يتمثل في ارتفاع أسعار الشحن والنقل مع ارتفاع أسعار الوقود.



وأشار إلى أن أسعار السلع والمنتجات كانت قد شهدت استقرارًا في الفترة الماضية، وبخاصة بعد تدفقات أموال مشروع رأس الحكمة.



ولفت إلى تسجيل انخفاض في أسعار الألبان بنسبة 10%، وكذلك تراجع أسعار الزيت بنحو 15%، موضحًا أن أسعار السكر تشهد تفاوتا بين 27 و40 جنيهًا.





