 تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني 182 شاحنة من معبري رفح وكرم سالم أمس - بوابة الشروق
الجمعة 22 مارس 2024 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني 182 شاحنة من معبري رفح وكرم سالم أمس

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:48 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:48 م

بلغ العدد الإجمالي للشاحنات التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم أمس الخميس 182 شاحنة.

وأكد مصدر في شمال سيناء أنه تم دخول 42 شاحنة من معبر رفح البري، وتضم (4 غاز، و14 مواد غذائية، و22 طردا غذائيا، و1 منظفات، و1 لبن أطفال).

وأضاف المصدر أنه دخلت من كرم أبو سالم 140 شاحنة، تضم (4 مياه، و26 مواد غذائية، و58 دقيق، و2 بطاطين، و5 وجبات جاهزة، و2 تفاح، و2 برتقال وليمون، و7 مراتب، و3 مواسير، و2 حفاضات أطفال، و15 طرود غذائية)، علاوة على 14 شاحنة قطاع خاص، منها (2 لحوم، و3 إندومي، و1 عصير، و4 بسكويت، و2 فحم، و2 نسكافيه).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك