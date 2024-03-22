تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني 182 شاحنة من معبري رفح وكرم سالم أمس

بلغ العدد الإجمالي للشاحنات التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم أمس الخميس 182 شاحنة.

وأكد مصدر في شمال سيناء أنه تم دخول 42 شاحنة من معبر رفح البري، وتضم (4 غاز، و14 مواد غذائية، و22 طردا غذائيا، و1 منظفات، و1 لبن أطفال).

وأضاف المصدر أنه دخلت من كرم أبو سالم 140 شاحنة، تضم (4 مياه، و26 مواد غذائية، و58 دقيق، و2 بطاطين، و5 وجبات جاهزة، و2 تفاح، و2 برتقال وليمون، و7 مراتب، و3 مواسير، و2 حفاضات أطفال، و15 طرود غذائية)، علاوة على 14 شاحنة قطاع خاص، منها (2 لحوم، و3 إندومي، و1 عصير، و4 بسكويت، و2 فحم، و2 نسكافيه).