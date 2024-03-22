استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، وسط الضفة الغربية المحتلة، استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ عقب اشتباك معه استمر عدة ساعات.

وقالت القناة الـ"12" الإسرائيلية: "بعد مطاردة واشتباك استمر عدة ساعات تم القضاء عليه (الفلسطيني) باستخدام صاروخ أطلق من مسافة بعيدة".

وبينما لم يكشف جيش الاحتلال أي تفاصيل عن هوية الفلسطيني، أعلن في بيان الجمعة، أن "مسلحا أطلق النار باتجاه مركبة إسرائيلية، فطارده الجنود واندلع تبادل لإطلاق النار"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان أنه "كجزء من عملية المطاردة، تم استنفار مروحية قتالية وقطع جوية (طائرات مسيرة)".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أشارت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي واحد على الأقل بجروح خطيرة في عملية تبادل إطلاق النار، رغم قول جيش الاحتلال إن الواقعة "لم تسفر عن أي إصابات بشرية، بل فقط أضرار مادية بالمركبة المستهدفة".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 447 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.