تجديد حبس متهم بإلقاء مولوتوف على جيرانه في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بإضرام النيران في عدد من جيرانه بعد إلقاء المولوتوف عليهم، في منطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بعرض المتهم على الطب النفسي لبيان مدى إصابته بمرض نفسي من عدمه، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقواله.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الشاب المتهم بإلقاء الزجاجة المولوتوف، والذي تبيّن أنه يُعاني من مرض نفسي يُعرف بانفصام الشخصية.

وذلك عقب ورود إشارة من المستشفى بوجود شخصين مصابين بحروق، حيث أكد المصابون أن الجاني اعتدى عليهم اعتقادًا منه أنهم ينوون إيذائه، وأكد شقيق المتهم أن حالته النفسية غير المستقرة وله تاريخ طويل من الاضطرابات.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.