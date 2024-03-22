إيووبي : لم أتأثر بالإساءات بعد خسارة نهائي أمم فريقيا

أكد النيجيري أليكس إيووبي، أنه لم يتأثر بالإساءات التي تعرض لها عقب خسارة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في فبراير الماضي.

وكان لاعب وسط فولهام الإنجليزي هدفا للإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه لإزالة كافة منشوراته على حسابه بمنصة تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك عقب الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 1 /2.

وتعرض إيووبي - 27 عاما - للعديد من الانتقادات خلال البطولة، وذلك بسبب سوء مستواه.

لكن جناح أرسنال سابقا، قال إنه لم يركز على تلك الانتقادات والمنشورات، حيث كان يوجه كل تركيزه على المنتخب النيجيري.

وقال إيووبي في تصريحات عبر مدونته الصوتية الجديدة "17": "خلال البطولة بأكملها لم أر ذلك".

وأضاف: "أتذكر أنه في المؤتمر الصحفي قالوا"أين الإبداع"، وكان علي التوضيح بأنني أقدم ما لدي بناء على الدور المنوط بي، أنا هذا النوع من اللاعبين الذي يستمع للمدرب ويحاول القيام بالعمل المكلف به".